الأعلى للدولة يبحث أزمة الكهرباء وتلوث المياه في الجنوب

اجتمع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، المهندس حسن حبيب، الأربعاء الموافق 14 يوليو، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث أبرز التحديات الخدمية التي تواجه مدن ومناطق الجنوب الليبي.

ووفقًا لما نشره المجلس الأعلى للدولة، ناقش الاجتماع أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها مناطق الجنوب، إضافة إلى بحث آليات تسهم في وضع حلول عاجلة ومستدامة للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين استقرار الخدمات الأساسية.

كما تناول اللقاء مشكلة تلوث مياه الشرب في عدد من مناطق الجنوب، وما تمثله من مخاطر على الصحة العامة، مع التأكيد على ضرورة اضطلاع الجهات التنفيذية المختصة بمسؤولياتها والعمل على معالجة الأزمة بصورة عاجلة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الملفات الخدمية في المنطقة الجنوبية، والعمل على إيجاد حلول عملية ترفع مستوى الخدمات الأساسية وتلبي تطلعات المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار المطالب المحلية بتحسين مستوى الخدمات في مناطق الجنوب الليبي، وضمان توزيع أكثر عدالة للخدمات والتنمية بين مختلف المناطق، ضمن جهود معالجة التحديات التي تواجه المواطنين في القطاعات الحيوية.