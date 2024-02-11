الأعلى للدولة يبحث الأوضاع السياسية مع عضو البرلمان الفرنسي

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى الدولة “مسعود عبيد” ” اليوم الاحد مع عضو البرلمان الألماني ” توبياس باخره” الأوضاع السياسية الجارية في البلاد والقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة ( 6+6 ) ورؤية المجلس حول المقترح المقدم من رئيس البعثة الأممية “عبد الله باتيلي “.

وتناول الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية فيما يخدم مصلحة البلدين، وسُبل الوصول إلى انتخابات نزيهة على أسس قانونية متفق عليها من الجميع.

وأشاد “مسعود عبيد” ” خلال اللقاء بالجهود المبذولة من قبل الجمهورية الألمانية في دعم البلديات والمشاريع التنموية.

حضر اللقاء رئيس اللجنة السياسية بالمجلس “عبد العزيز حريية” ونائب رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس ” السيد الحداد”، والسفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” والوفد المرافق له.