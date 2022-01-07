الأعلى للدولة يبحث تسهيل إجراء الانتخابات بأسرع وقت

يُواصل المجلس الأعلى للدولة، مشاوراته ومباحثاته، حول تسهيل إجراءات الانتخابات التي كان من المقرر أن تُجرى في 24 ديسمبر الماضي.

وفي هذا الصدد، التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة مقرر المجلس سعيد كلا، اليوم الجمعة، في العاصمة طرابلس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، بأن اللقاء ناقش سُبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن.

وبيّن المشري أن السبيل الأمثل لذلك هو الاستفتاء على الدستور، والتوافق على قوانين انتخابية تُجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية.