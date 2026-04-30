الأعلى للدولة يبحث دعم التنمية الصناعية وتعزيز التنسيق المؤسسي

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعها الدوري، الأربعاء 29 أبريل، داخل مقر المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس اللجنة عبدالمطلب بقص، وبمشاركة مقرر اللجنة إبراهيم التهامي، إلى جانب أعضاء اللجنة سعيد ونيس، وسعيد كُلّة، وسعد بن شرادة، وعلي السويح.

وشهد الاجتماع حضور رئيس اللجنة التأسيسية لصندوق ليبيا للتنمية الصناعية الدكتور أبوسيف أغنية، في إطار مناقشة ملفات تتعلق بالواقع الاقتصادي وآفاق تطويره.

واعتمدت اللجنة خلال الجلسة محضر اجتماعها السابق، كما تناولت مجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن الاقتصادي العام، مع التركيز على آليات دعم مسارات التنمية الصناعية وتعزيز دورها في تنويع الاقتصاد الوطني.

وبحث المجتمعون أهمية رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يعزز من فاعلية البرامج الاقتصادية، ويسهم في تسريع وتيرة التنمية، إلى جانب دعم المبادرات الوطنية في القطاعين الاقتصادي والصناعي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود المجلس الأعلى للدولة لدفع مسارات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات الإنتاجية.