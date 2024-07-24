«الأعلى للدولة» يبحث مشروع قانون تنظيم العمالة الوافدة

عقدت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول بمقر المجلس بطرابلس مع لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم العمالة الوافدة.

ويأتي ذلك في إطار عمل لجنة الأمن القومي في معالجة ملف التواجد الأجنبي في ليبيا واستكمالا للتدابير التي تضمن تنظيم الشق الأول من هذا التواجد وهو الدخول لغرض العمل.

وتم في هذا الاجتماع، الذي حضره مندوب عن الإدارة العامة للجوازات المكلف بملف الاستقدام، بحث ألية تنظيم عمل لجنة إعداد المشروع وترتيب كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاز أعمالها.

كما تم وضع المستهدفات العامة لمشروع القانون بما يضمن تنظيم سوق العمل وضبط الدخول لهذا السوق وحقوق العامل الأجنبي وفق الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية.