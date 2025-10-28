الأعلى للدولة يبحث مع البعثة الأممية مستجدات العملية السياسية

أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن النائب الثاني لرئيس المجلس موسى فرج وعضو المجلس إبراهيم صهد استقبلا نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري في مقر المجلس بطرابلس، لبحث آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وأوضح المجلس أن اللقاء تناول جهود بعثة الأمم المتحدة لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف العملية السياسية ومناقشة خارطة الطريق الأممية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للدولة أكد حرصه على دعم كل المساعي التي تساهم في تحقيق الاستقرار والوصول إلى حل سياسي شامل يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها.

وفي اجتماع منفصل، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية زليتن محمد أبو كتيف، بحضور النائب الأول حسن حبيب والمقرر بلقاسم دبرز وعدد من أعضاء المجلس عن مدينة زليتن، إلى جانب وفد من أعضاء المجلس البلدي وأعيان وحكماء المدينة.

وبيّن المجلس أن اللقاء شهد تقديم التهنئة لبلدية زليتن بمناسبة نجاح الانتخابات المحلية وانتخاب أعضاء جدد للمجلس البلدي، مؤكدًا دعم المجلس الأعلى للدولة للجهود المحلية الرامية إلى تحسين الخدمات.

وأشار المجلس إلى أن النقاش تطرق إلى سبل تطوير الخدمات العامة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، ومعالجة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة، ومتابعة تنفيذ خطة فريق الخبراء للتخفيف من معاناة المتضررين.