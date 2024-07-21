«الأعلى للدولة» يبحث مع الجانب الأمريكي القضايا الدولية المشتركة

عقد رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة الدكتور عبد العزيز حريية برفقة عضو اللجنة الدكتور أحمد همومة، اليوم الأحد، لقاء مع رئيس المكتب السياسي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ماتيو نوربكي.

وتم خلال اللقاء مناقشة الملفات السياسية الجارية في البلاد والقضايا الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى حالة الجمود السياسي الحالية والحلول الممكنة لهذه الأزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة.

كما تناول اللقاء ضرورة تكثيف التواصل مع الأطراف السياسية وحثها على الإسراع بإجراء انتخابات وطنية لتعزيز وحدة البلاد واستقراره.