«الأعلى للدولة» يبحث مع المبعوثة الأممية مراحل تنفيذ خارطة الطريق السياسية

عقدت لجنة تقييم ودراسة الخارطة الأممية بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماعًا مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، بمقر المجلس في طرابلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز النقاط المتعلقة بالجزء الثاني من خارطة الطريق التي قدمتها المبعوثة الخاصة لمجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، مع التركيز على موضوعي الحوار المهيكل والحكومة.

واستمع أعضاء اللجنة إلى رأي البعثة حول هذين الموضوعين، كما اطلعوا على مخاوف البعثة بشأن مسار تنفيذ الخارطة، بالإضافة إلى الضمانات التي يمكن تعزيزها لضمان نجاح هذا المسار.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال عمل اللجنة التي شارفت على إنهاء الجزء الأول من تقريرها حول خارطة الطريق والمتعلق بالمفوضية والإطار الانتخابي، والذي أصبح في صيغته النهائية، ويُتوقع تسليمه إلى مكتب الرئاسة لعرضه خلال الجلسة القادمة للمجلس الأعلى للدولة.