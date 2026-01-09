الأعلى للدولة يبحث مع مجلس حكماء وأعيان ليبيا دعم مسارات الحل والتوافق الوطني

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس الموافق 8 يناير، وفدًا من مجلس حكماء وأعيان ليبيا، وذلك بحضور المقرر بلقاسم دبرز وعضو المجلس سعاد ارتيمة، في إطار لقاءات سياسية تهدف إلى دعم مسارات الحل والتوافق الوطني.

وعبّر أعضاء وفد الحكماء والأعيان في مستهل اللقاء عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الأعلى للدولة الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي ومعالجة الأزمة الراهنة، وأكدوا مساندتهم للإجراءات التي اتخذها المجلس خلال الأسبوع الجاري، وفي مقدمتها انتخاب رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار والتمهيد لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل يفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية والانتقال بالبلاد نحو مرحلة استقرار دائم، مع التأكيد على الدور المحوري للحكماء والأعيان في تقريب وجهات النظر وتعزيز التهدئة ودعم مسارات المصالحة الوطنية في مختلف مناطق البلاد.

يأتي هذا اللقاء في ظل مساعٍ سياسية متواصلة داخل ليبيا لدعم مسار التوافق الوطني وتجاوز الانقسام المؤسسي الذي يعرقل تنظيم الانتخابات الشاملة. ويواصل المجلس الأعلى للدولة، إلى جانب المؤسسات السياسية والأطراف الاجتماعية، البحث عن صيغة توافقية تسهم في استعادة الاستقرار السياسي، وتوفير مناخ ملائم لإجراء انتخابات قادرة على إنهاء المرحلة الانتقالية وفتح الطريق أمام بناء مؤسسات موحدة ومستقرة.