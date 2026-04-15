«الأعلى للدولة» يبحث ملف المهجرين وإصلاح التعليم وحقوق المتضررين

أعلن المجلس الأعلى للدولة، عن سلسلة اجتماعات مكثفة عقدها مسؤولوه في العاصمة طرابلس، تناولت ملفات المهجرين، وتطوير قطاع التعليم العالي، إلى جانب أوضاع المتضررين من الحروب.

في هذا السياق، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان الدكتور جمال بوقرين، بحضور النائب الثاني للمجلس موسى فرج، ورئيس اللجنة السياسية محمد امعزب، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.

وتناول اللقاء أوضاع المهجرين في مختلف المدن الليبية، مع استعراض الجهود المبذولة لتسهيل عودتهم، والعمل على إزالة العقبات القانونية والخدمية التي تعيق استقرارهم.

كما ناقش الجانبان آليات دعم الحريات العامة وتعزيز سيادة القانون، بما ينسجم مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة دعم المجلس الكامل لكل الخطوات التي تصون كرامة المواطن الليبي، مشددًا على أهمية تكامل عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية من أجل جبر الضرر ورد المظالم، باعتبار ذلك أساسًا لإنهاء ملف النزوح وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وفي سياق متصل، عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اجتماعًا مع وزير التعليم العالي الدكتور محمد الدبيب، بحضور مستشار الوزير عبدالسلام شقلوف، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة إبراهيم المركز.

وبحث الاجتماع سبل تطوير قطاع التعليم العالي، حيث جرى استعراض خطة الوزارة الرامية إلى رفع جودة التعليم في مرحلتي الدراسة الجامعية والدراسات العليا، عبر تطبيق معايير الجودة على المؤسسات العامة والخاصة، ووضع خطة شاملة لإصلاح مسار العملية التعليمية والبحث العلمي.

وشدد اللقاء على أهمية تطوير المعامل داخل الكليات، ومعالجة آثار فترة الركود السابقة المرتبطة بإيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين لاستكمال دراساتهم، بما يعزز الكفاءات الأكاديمية.

كما ناقش المجتمعون دور المدارس الدولية في نقل الخبرات التعليمية، وأهمية دعم برامج الدراسات العليا داخل ليبيا، إلى جانب تعزيز أقسام الدراسات العليا في الجامعات والأكاديمية الليبية للدراسات العليا، بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.

وأكد الاجتماع أهمية البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية للتطوير المهني، ودوره في إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه المجتمع الليبي.

على صعيد آخر، اجتمع رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة الدكتور فتح الله السريري، مع أعضاء منظمة السلام الإنسانية لشؤون المتضررين وعدد من المتضررين من آثار الحروب، بمقر المجلس في طرابلس.

واستعرض الاجتماع أوضاع المتضررين، مع الاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بالحصول على التعويضات، بما يساعدهم على العودة إلى منازلهم واستئناف حياتهم، والتخفيف من معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على التواصل مع الجهات التنفيذية المختصة، من بينها صندوق إعمار جنوب طرابلس وصندوق جبر الضرر، بهدف معالجة العقبات وتسريع الإجراءات، لضمان حصول المتضررين على حقوقهم وتحقيق حياة كريمة.