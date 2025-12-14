«الأعلى للدولة» يجتمع مع أصحاب الأعمال لدعم النشاط الاقتصادي

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، اجتماعًا موسعًا مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بهدف تعزيز دعم المناطق الصناعية، وتكثيف التواصل مع القطاع الخاص، وبحث سبل تطوير النشاطين الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، على رأسها معوقات الاستثمار، وظروف مناخ الأعمال، والصعوبات الإدارية والمالية، إلى جانب التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية الاستماع إلى رؤى وملاحظات أصحاب الأعمال، وضرورة إشراكهم في صياغة الحلول والمعالجات الاقتصادية، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.