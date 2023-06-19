الأعلى للدولة يجتمع مع المرشح لرئاسة الحكومة «محمد المزوغي»

اجتمع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالمترشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي، بديوان المجلس بطرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إنّ اللقاء تمحور حول الرؤية المستقبلية للمترشح، من خلال إجاباته على بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي.

وأضاف المكت أنّ اللقاء يأتم ضمن إطار التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة، تبسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية.

وأشا المكتب إلى رغبة كل الأطراف في إنشاء حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع.