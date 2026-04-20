الأعلى للدولة يجدد رئاسة «لجنة الأمن القومي»

أعلن المجلس الأعلى للدولة، عن عقد لجنة الأمن القومي اجتماعًا، اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل، خُصص لاختيار مكتب رئاستها الجديد، وذلك استنادًا إلى اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على إجراء انتخابات اللجان كل ستة أشهر.

وأسفرت نتائج الاجتماع عن انتخاب رئيس جديد للجنة هو عبدالفتاح حبلوص، فيما جرى انتخاب منى كوكلة نائبًا للرئيس، وتزكية مسعود البغدادي مقررًا للجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين.

وأكد أعضاء مكتب رئاسة اللجنة الجديد، في ختام الاجتماع، تقديرهم لجهود المكتب السابق، مشددين على التزامهم بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في تعزيز دور المجلس وتحقيق أهدافه.

في المقابل، عبّر أعضاء المكتب السابق عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح للمكتب الجديد في أداء مهامه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور التنظيمي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، والذي يعمل عبر لجانه المتخصصة على متابعة الملفات السياسية والأمنية ودعم مسارات الاستقرار المؤسسي في البلاد.