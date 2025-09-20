«الأعلى للدولة» يحيي ذكرى «يوم الشهيد» في طرابلس

أحيا المجلس الأعلى للدولة، بالتعاون مع وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، صباح اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، ذكرى يوم الشهيد، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس موسى فرج، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، ووكيلة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وداد الدويني، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس وشخصيات وطنية وثقافية وأكاديمية، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتضمن البرنامج ندوة علمية بعنوان “مسيرة الجهاد في ليبيا” ألقاها الأستاذ علي الهازل، بمشاركة الدكتور إبراهيم صهد، والدكتور علي أرحومة، والدكتورة نجاة عبدالحفيظ، حيث تناولت الندوة أبرز المحطات التاريخية لنضال الليبيين ضد الاستعمار الإيطالي.

وفي كلمته بالمناسبة، أشاد النائب الثاني بالملاحم البطولية للمجاهدين، داعيًا أبناء الشعب الليبي لاستلهام قيم الثبات والنضال من سير الأجداد وتجديد العزم لتوحيد الصفوف وتجاوز التحديات الراهنة.

كما شدد على أهمية العمل المشترك لبناء دولة مدنية قوية، تحقق العدل والأمان لكل المواطنين وتتيح لهم المساهمة في بناء مستقبل أفضل.

وشهدت الفعالية إقامة أصبوحة شعرية، ومعرضًا فوتوغرافيًا أشرف عليه المركز الليبي للمحفوظات، عرض صورًا تاريخية توثق مسيرة الجهاد الوطني، بالإضافة إلى معرض خاص بالمقتنيات تحت إشراف مصلحة الآثار، لإبراز مختلف جوانب الذاكرة الوطنية المرتبطة بفترة الكفاح.

ويأتي الحدث في إطار إحياء تضحيات الشهداء واستحضار بطولاتهم، وتعزيز قيم التضحية والوحدة الوطنية في وجدان الأجيال الجديدة.