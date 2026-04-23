الأعلى للدولة يختار مكتب رئاسة «لجنة الخدمات العامة» للمرحلة المقبلة

عقدت لجنة شؤون الخدمات العامة بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعًا يوم الأربعاء 22 أبريل، وذلك لاختيار مكتب رئاستها الجديد، استنادًا إلى اللائحة الداخلية للمجلس التي تقضي بإجراء انتخابات دورية للجان كل ستة أشهر.

وخلال الاجتماع، تم تزكية الدكتور العجيلي بوسديل رئيسًا للجنة، والمهندس مصباح أبو غمجة نائبًا له، بينما تم اختيار السيد رمضان انبيه مقررا للجنة.

وفي ختام الاجتماع، أكد أعضاء المكتب الجديد على التزامهم الكامل بالعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتعزيز دوره في دعم وتطوير الخدمات العامة في البلاد.

تعد لجنة شؤون الخدمات العامة إحدى اللجان المهمة في المجلس الأعلى للدولة، حيث تقوم بدور رقابي وتنفيذي على مختلف المشروعات والخدمات العامة. يتم انتخاب مكتب رئاسة اللجنة بشكل دوري لضمان استمرارية العمل وفقًا للأهداف المحددة، وتطوير استراتيجيات جديدة في مجال الخدمات العامة.