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الأعلى للدولة يدرس إحاطة المبعوث الأممي حول الوضع في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 يوليو 2019 - 17:10
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عقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماعًا الثلاثاء، مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.

وتم خلال الاجتماع تدارس الإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن المجلس يعمل على إعداد رد كتابي يُقدم للأمين العام والدول الأعضاء بمجلس الأمن يبين ما جاء في هذه الإحاطة من مغالطات بخصوص تقييم الوضع في ليبيا، والتي تُثير الكثير من الشكوك حول حيادية عملها والانحراف الواضح عن الدور المناط بها، بحسب المكتب الإعلامي.

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