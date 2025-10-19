«الأعلى للدولة» يدعم برامج نادي قرطبة في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025م، وفدًا من أعضاء مجلس إدارة نادي قرطبة الرياضي بمقر المجلس في طرابلس، وضم الوفد مرعي بنور رئيس النادي، وحمزة عطية نائب الرئيس، وأحمد الشباني عضو مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء تم استعراض نشاطات النادي وبرامجه الرياضية والثقافية والاجتماعية، والدور الذي يلعبه في دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والمشاركة في المنافسات المحلية، فضلاً عن تعزيز روح المنافسة الشريفة.

وأكد الدكتور تكالة دعم المجلس الكامل لمثل هذه النشاطات الرياضية والشبابية التي تسهم في ترسيخ القيم الرياضية وتطوير قطاع الشباب والرياضة في البلاد.