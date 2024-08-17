الأعلى للدولة يدعو جميع الجهات إلى نجدة أهالي غات وتهالا

دعا المجلس الأعلى للدولة جميع الجهات الرسمية والمدنية إلى نجدة أهالي مدينتي غات وتهالا على وجه السرعة.

وقال المجلس، في بيان، إنه “يتابع بقلق شديد ما تعرضت له غات وتهالا من أمطار غزيرة وسيول تسببت في أضرار مادية، وانقطاع للاتصالات، وسط استغاثات أطلقتها المراكز الصحي هناك”.

وطالب المجلس “بتقديم كافة المساعدات العاجلة للأهالي وضمان سلامتهم”، مشيدا “بجهود الفرق التطوعية لمساعدة العالقين والمتضررين وإنقاذ حياتهم في مشهد يمثل الترابط الإنساني الذي يجمع الليبيين”.

هذا وتعرضت بلدية “تهالا” شمال “غات” إلى سيول دفعت المجلس البلدي هناك إلى إعلانها بلدية منكوبة.

بيان المجلس الأعلى للدولة بشأن السيول التي اجتاحت بعض مدن الجنوب الليبي تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الجمعة، ١٦ أغسطس ٢٠٢٤