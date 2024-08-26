«الأعلى للدولة» يدعو لعقد جلسة عاجلة لاستكمال الانتخابات

دعا المجلس الأعلى للدولة لعقد جلسة عاجلة للمجلس لاستكمال انتخابات مكتب الرئاسة.

وقال المجلس في بيان لها، إن الدعوم “جاءت بناء على الطلب المقدم من أعضاء المجلس طبقا للمادة 56 من النظام الداخلي، وعلى دعوة رؤساء اللجان”.

وحدد المجلس “موعد الجلسة يوم الأربعاء 28 اغسطس الساعة 11 صباحا”.

هذا وشهد إعلان نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة مشادات كلامية وخلاف حول ورقة تصويت لانتخاب رئيس المجلس، كما تم قطع بث جلسة المجلس الأعلى للدولة.

ونقطة الخلاف حول ورقة واحدة كتبت من الخلف باسم تكالة، وهل يتم احتسابها أو استبعادها، ففي حالة استبعادها ستكون الجولة لصالح المشري بفارق صوت، وفي حالة احتسابها فسيتساوى المرشحان في نسبة الأصوات (69) صوتا لكل منهما وسيتم اللجوء إلى جولة ثالثة.

ووفقا لنتائج الجولة الثانية، فاز خالد المشري في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بعد حصوله في جولة الإعادة على 69 صوتا، مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكّالة.

وكانت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة أكدت فوز خالد المشري واعتبار الورقة المميزة ملغية بحسب لائحة المجلس الداخلية.

يذكر أن انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، تنظم كل عام، وتداول على الرئاسة 3 رؤساء حتى الآن، وهم عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري ومحمد تكالة.