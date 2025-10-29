«الأعلى للدولة» يدين الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في الفاشر

أدان المجلس الأعلى للدولة الهجمات المروعة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، مؤكداً دعمه للجهود الدولية لتحقيق العدالة.

وفي بيان صدر عن المجلس الأعلى للدولة، أدان المجلس بشدة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في مدينة الفاشر في إقليم دارفور، والتي تُنفذها مليشيات قوات الدعم السريع.

ولفت البيان إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، بالإضافة إلى تدمير واسع للممتلكات ونزوح آلاف الأسر.

ودعا المجلس إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ضد المدنيين، وشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.

كما طالب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية.

كما نوه المجلس إلى أهمية فرض عقوبات دولية على الأطراف التي تدعم أو تُساند مليشيات الدعم السريع في ارتكاب هذه الجرائم، مؤكداً أن هذه الجرائم تُعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وأكد المجلس الأعلى للدولة دعمه المستمر للجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في السودان، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضيه، وصون كرامة شعبه.