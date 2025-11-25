«الأعلى للدولة» يراجع توصيات جنيف حول حقوق الإنسان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماعًا بمقر المجلس في طرابلس، برئاسة فتح الله السريري ونائبه والمقرر وبحضور عدد من الأعضاء، وذلك لمناقشة مستجدات أعمال اللجنة وخططها خلال الفترة المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع تقديم إحاطة شاملة حول مشاركة وفد اللجنة في اجتماع جنيف الذي عُقد في 11 نوفمبر 2025، واستعراض أبرز المداخلات والتوصيات المرتبطة بملف حقوق الإنسان في ليبيا، ومناقشة آليات تنفيذها بما ينسجم مع أولويات اللجنة.

كما بحث المجتمعون مواعيد انعقاد الاجتماعات الدورية وآلية تنظيم أعمال اللجنة، ووضع منهجية واضحة للتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، والتواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، بما يعزز جهود متابعة أوضاع حقوق الإنسان ويضمن توحيد الجهود بين الجهات ذات الاختصاص.