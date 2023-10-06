الأعلى للدولة يرفض أي تعديل على مخرجات لجنة 6+6

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، تمسك المجلس بنتائج أعمال لجنة 6+6 الموقعة في بوزنيقة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023م، وعدم قبول أي تعديل على هذه النتائج تحت أية ذرائع.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه تكالة إلى رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأشار الخطاب إلى أن المجلس الأعلى للدولة لا يجيز أي تعديل على هذه النتائج تحت أية ذرائع، مع التأكيد على أهمية استثمار جهود التوافق والبناء عليها، والدعوة إلى التزام جميع الأطراف باستئناف السير في هذه العملية، من خلال بحث القضايا الخلافية ومعالجتها، واقتراح سبل تبني إطار قانوني يكون قابلا للتنفيذ واعتماده، يقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة يقبل الجميع بنتائجها.

وفي سياقٍ ذي صلة، خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، بكتاب رسمي تضمن تأكيدًا على ضرورة التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر، والامتناع عن تنفيذ أي تشريعات مخالفة لنسخة القوانين الانتخابية الأولى الموقعة في بوزنيقة، بما يكفل للمفوضية النأي عن أية تجاذبات سياسية، واستمرارها في الحفاظ على دورها الشفاف والمحايد، ويضمن تحريها الدقة في تطبيق تشريعات انتخابية غير معيبة تؤدي إلى الاستقرار المنشود، بحسب الخطاب.