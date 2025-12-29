«الأعلى للدولة» يرفض إجراءات مجلس النواب ويؤكد استقلالية المفوضية

أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا رسميًا أعرب فيه عن رفضه القاطع للإجراءات الأحادية التي قام بها مجلس النواب بشأن استكمال عضوية مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكد المجلس تمسكه بما تم الاتفاق عليه بين لجنتي المجلسين، الذي ينص على تغيير مجلس المفوضية بالكامل لضمان استقلاليتها وتعزيز الثقة في المسار الانتخابي، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.

وأشار المجلس إلى أن أي خطوات أحادية الجانب تمس هذا الاستحقاق الوطني تعد إخلالًا بالتوافق السياسي وتقويضًا لأسس الشراكة بين المجلسين، ولن تسهم إلا في تعميق الانقسام وإرباك المسار السياسي.

كما أعلن المجلس رفضه للتصويت الذي جرى بشأن زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، لما يترتب عليه من إرهاق للميزانية العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا تمسكه بجدول المرتبات الموحد الذي يحقق العدالة والتوازن بين جميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، وفق مبدأ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

وشدد المجلس على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية، بعيدًا عن القرارات الانتقائية أو المجتزأة، داعيًا إلى الالتزام بالتوافقات السياسية واحترام الاتفاقات المبرمة والعمل المشترك من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي وبناء دولة المؤسسات والقانون.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يتلقى تعازي تركيا في استشهاد المشير الحداد ورفاقه

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الاثنين، برفقة النائب الأول، المهندس حسن حبيب، السفير التركي لدى ليبيا، السيد كوفن بيقيتش، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وخلال اللقاء، نقل السفير التركي تعازي حكومة وشعب تركيا في استشهاد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، المشير محمد الحداد ورفاقه، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل، ومشيدًا بالدور الوطني الذي قام به الفقيد في تعزيز التعاون العسكري والأمني بين ليبيا وتركيا.

من جانبه، ثمن رئيس المجلس الأعلى للدولة تضامن الشعب التركي ومشاطرتهم المشاعر مع الليبيين في هذا المصاب، داعيًا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يضمن استقرار ليبيا ويعزز أمنها ويدعم المصالح المشتركة.