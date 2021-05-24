الأعلى للدولة يستعرض العلاقات الثنائية مع قطر

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، ومقرر المجلس سعيد كله، وعدد من رؤساء اللجان بالمجلس، أمس الأحد، وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والوفد المرافق له، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا؛ إذ أكد وزير الخارجية القطري دعم بلاده للمسار السياسي السلمي في ليبيا، مجدداً ترحيبَ بلاده بالاتفاق السياسي الموقع مؤخراً في جنيف، ودعم دولة قطر لإجراء الانتخابات في موعدها بحسب ما نصت عليه خارطة الطريق المتفق عليها.

من جهته ثمن رئيس المجلس دورَ قطر في حل الأزمة الليبية، وجهودها في الدفع بالعملية السياسية السلمية إلى الأمام، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.