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«الأعلى للدولة» يستعرض تحضيرات مؤتمر برلين

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 12 يناير 2020 - 22:00
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أكد الحضور على ضرورة التقيد ببنود الاتفاق السياسي

عقدت رئاسة المجلس الأعلى للدولة، اجتماعاً الأحد، مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتناول الاجتماع تطورات الوضع السياسي الراهن، ومناقشة الدعوة التي وجهها المبعوث الأممي الخاص لليبيا “غسان سلامة” للمجلس الأعلى للدولة لتحضير وعقد الحوارات الممهدة لمؤتمر برلين.

وأكد الحضور على ضرورة التقيد ببنود الاتفاق السياسي، خاصة المادة الثانية عشر، وضمان التمثيل العادل والأشمل في الحوارات الممهدة لمؤتمر برلين.

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كما تطرق الاجتماع لنتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الأعلى “خالد المشري” بنائبة المبعوث الأممي الخاص لليبيا “ستيفاني ويليامز”.

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