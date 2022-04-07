الأعلى للدولة يستعرض تطورات العملية الانتخابية وأساسها الدستوري

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء، رفقة النائب الأول مسعود عبيد، اجتماعاً مع لجنة الحوار المنتخَبة من المجلس الأعلى للدولة لإعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع لجنة مجلس النواب.

وخُصص الاجتماع لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات والأساس الدستوري لها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب متى ما وُجهت لهم الدعوة من قِبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مع الحفاظ على الثوابت التي حددها المجلس الأعلى للدولة.