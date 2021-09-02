الأعلى للدولة يستعرض خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، اجتماعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتناول الاجتماع الأوضاع الاقتصادية للبلاد ولا سيما القضايا الاقتصادية وسبل مواجهة المشاكل المعيشية اليومية للمواطن في ظل عدم اعتماد الميزانية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تم التطرق لآخر مستجدات خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة النقدية وإيصالها لجميع المناطق.

من جهته أطلع رئيس المجلس الرئاسي، محافظ المصرف المركزي، على آخر التطورات الخاصة بإعداد قوانين الانتخابات، وحرص المجلس على الإيفاء بكل المتطلبات الانتخابية بأسرع وقت ممكن، حفاظًا على مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.