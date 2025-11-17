«الأعلى للدولة» يستعرض خطط المرحلة الحالية وتعزيز آليات التنسيق

عقد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، اجتماعًا مع رؤساء لجان المجلس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة دور اللجان وتحديد مهامها بما يواكب المرحلة الحالية ونتائج الاجتماعات السابقة، إضافة إلى بحث سبل تفعيل آلية التواصل بين اللجان ورئاسة المجلس من جهة، والجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.

وفي سياق آخر، حضرت عضوة المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، فعاليات ملتقى القيادات النسائية الأول بمدينة الزاوية، استجابة لدعوة رسمية من الجهة المنظمة.

وشارك في الملتقى عدد من الشخصيات العامة والقيادات النسائية، بما في ذلك وزيرات بالحكومة ونخبة من عضوات ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن النسائي.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز دور المرأة في مواقع صنع القرار، وتوحيد الجهود لدعم مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والفرص التي تواجه القيادات النسائية في ليبيا.