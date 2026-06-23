الأعلى للدولة يستعرض فرص «التعاون الاقتصادي» مع سلطنة عُمان

أجرى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة المهندس حسن حبيب، على رأس وفدٍ رسميٍّ من المجلس، زيارةً رسميةً إلى سلطنة عُمان الشقيقة استمرت خلال الفترة من 14 إلى 19 يونيو، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وسلطنة عُمان، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين مؤسسات البلدين.

وضم الوفد كلاً من الدكتور العجيلي بوسديل، والصادق أكشير، وسعد بن شرادة، وخالد الناظوري، ومنى كوكلة، حيث شهدت الزيارة سلسلةً من اللقاءات الرسمية مع عددٍ من كبار المسؤولين العُمانيين لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

وعقد الوفد لقاءاتٍ مع رئيس مجلس الدولة العُماني الشيخ عبد الملك الخليلي، ونائب رئيس مجلس الدولة سالم قطن، ونائب رئيس مجلس الشورى الشيخ سعيد السعدي، إضافةً إلى وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد المعولي، ونائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني ملهم الجرف، ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور عبد الله الشبلي، ورئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية اللواء الركن حامد بن سكرون.

وتناولت المباحثات سبل تطوير التعاون المؤسسي والبرلماني بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات التشريع والإدارة المؤسسية، إلى جانب مناقشة فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من التجربة العُمانية في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات الوطنية، والتنمية المستدامة.

وأكد وفد المجلس الأعلى للدولة خلال اللقاءات حرصه على تعزيز العلاقات الليبية العُمانية وتوطيد أواصر الصداقة بين الشعبين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين المؤسسات الوطنية في البلدين.

وأشار الوفد إلى أهمية تعزيز الشراكات في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققتها سلطنة عُمان في عددٍ من القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار وتحقيق المصالح المتبادلة.

وفي ختام الزيارة، زار الوفد سفارة دولة ليبيا لدى سلطنة عُمان، حيث عقد اجتماعاً مع سفيرة ليبيا لدى السلطنة هاجر اللامي، جرى خلاله استعراض أوضاع الجالية الليبية، ومناقشة سبل دعم عمل البعثة الدبلوماسية، وتعزيز التنسيق بما يخدم مصالح المواطنين الليبيين ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.