الأعلى للدولة يستعرض مخرجات مشاورات القاهرة

عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، اجتماعاً، الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع لجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة للمجلس.

وأطلعت اللجنة مكتب الرئاسة على تفاصيل لقائها باللجنة المقابلة التابعة لمجلس النواب، في الاجتماعات التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوصى مكتب الرئاسة اللجنة بتقديم تقرير تفصيلي حول صورة اجتماعات القاهرة، والصعوبات والعراقيل والحلول المقترحة لإنجاح هذا المسار، على أن يُعرض التقرير على المجلس لاتخاذ التوصيات والتوجيهات اللازمة لإنجاز قاعدة دستورية متينة تؤدي إلى انتخابات شفافة بشكل عاجل، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.