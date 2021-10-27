الأعلى للدولة يستعرض مع عمداء البلديات مستجدات الوضع السياسي

عقد المجلس الأعلى للدولة برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، وبحضور كل من النائب الأول مسعود عبيد، ورؤساء اللجان بالمجلس، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى سالم، لقاءً تحاورياً، اليوم الأربعاء، مع عمداء البلديات الليبية المنتخَبين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

كما انضم إلى اللقاء عدد من الممثلين عن مجالس الأعيان والحكماء ومنظمات المجتمع المدني.

وتبادل الحضور خلال اللقاء، وجهات النظر حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وأهمها ملف الانتخابات المزمع عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وسبل دعم العملية الانتخابية على أساسات قانونية ودستورية سليمة.

وأصدر عمداء البلديات وممثلو مجالس الحكماء والشورى ومؤسسات المجتمع المدني في ختام اللقاء، بيانات تُعبر عن مواقفهم من الإجراءات الخاصة المتعلقة بالعملية الانتخابية.