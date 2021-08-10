الأعلى للدولة يستعرض مقترحات قوانين الانتخابات

عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع لجنة إعداد مقترح قانون الانتخابات، اجتماعاً، أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وبحضور النائب الأول مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر بوشاح، وعدد من أعضاء اللجنة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتمَّ خلال الاجتماع استعراضُ قوانين الانتخابات السابقة للمؤتمر الوطني ومجلس النواب، والاتفاق على القواعد العامة ليتمّ على أساسها وضع مقترح قانون الانتخابات، وتوزيع الدوائر والمقاعد الانتخابية.

ونوه المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللجنة ستستمر في إنجاز عملها بشكل مكثف وفي أسرع وقت.

وفي وقت سابق، باشرت اللجنة عملها في وضع قواعد إصدار مقترحات القوانين الخاصة بالانتخابات.

وسيتم التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لإصدار القوانين بعد التوافق عليها.