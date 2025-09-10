«المجلس الأعلى للدولة» يستكمل دراسة القوانين المتعلقة بالخارطة الأممية

عقدت لجنة تقييم ودراسة الخارطة الأممية بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الخامس في مقر المجلس بطرابلس.

وفي الاجتماع، واصل أعضاء اللجنة دراسة ملف القوانين الانتخابية المتعلقة بالخارطة الأممية التي قدمتها المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن نهاية أغسطس الماضي. وأكدت اللجنة أن بقية المواضيع المتعلقة بالخارطة ستتم دراستها في الاجتماع المقبل.

وكانت اللجنة قد عرضت توصياتها الأولية بشأن الخارطة الأممية خلال جلسة المجلس الأعلى للدولة التي عقدت أمس الثلاثاء، على أن تقدم تقريرها النهائي في الجلسة القادمة.