«الأعلى للدولة» يستنكر تصريحات الخارجية المصرية

قال المجلس الأعلى للدولة، إنه تابع ما صدر عن الخارجية المصرية من تدخل وصفه بـ”السافر في الشأن الليبي” من تصريحات تقول بأن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة المُنتخبة في ليبيا، وأنها الوحيدة المناط بها التصديق على أي خارطة طريق.

وأوضح المجلس في بيان الثلاثاء، أن هذه التصريحات تعد تشويه صريح للواقع، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المُعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دوليا.

وأضاف المجلس في بيانه يقول:

وإذ يستنكر المجلس هذه التصريحات، التي تعد دليلا آخر على إصرار الحكومة المصرية على إرباك المشهد في ليبيا، فإنه يذكّر بإن مجلس النواب عُدّ منتهيا بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وهو منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري، وهو منعدم بعدم توقيعه على الاتفاق السياسي الليبي، باستثناء مجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس الذي يستمد شرعيته من الاتفاق.