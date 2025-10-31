الأعلى للدولة يشارك في المنتدى الليبي الأول للتحكيم الهندسي

شارك النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، حسن حبيب، الخميس، في أعمال المنتدى الليبي الأول للتحكيم الهندسي والطرق البديلة لفض المنازعات، الذي نظمته النقابة العامة للمهن الهندسية – ليبيا، وذلك بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في طرابلس.

وأكد حسن حبيب في كلمته أهمية التحكيم الهندسي كوسيلة فعّالة لمعالجة الخلافات القانونية والتعاقدية والتنفيذية، مشددًا على أن نشر ثقافة التحكيم يسهم في دعم بيئة العمل الهندسي ويعزز الاستقرار المهني والمؤسسي.

واختُتمت فعاليات المنتدى بمشاركة النائب الأول في حفل تكريم الجهات الراعية وعددٍ من المهندسين والخبراء البارزين الذين أسهموا في تطوير ممارسات التحكيم الهندسي في ليبيا، ولا سيما من الرعيل الأول من المتخصصين في هذا المجال.