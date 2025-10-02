«الأعلى للدولة» يصدر بياناً بشأن اعتداء إسرائيل على أسطول الصمود

تابع المجلس الأعلى للدولة ببالغ القلق ما تعرض له أسطول الصمود العالمي من اعتداء سافر نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجهه إلى قطاع غزة محملاً بالمساعدات الإنسانية.

وقد شمل الاعتداء صعود قوات من البحرية الإسرائيلية على متن عدد من السفن المشاركة، من بينها سفينة عمر المختار الليبية، في انتهاك صارخ لحرية الملاحة في المياه الدولية وللقوانين والأعراف التي تكفل حماية المدنيين ومنع استهداف المبادرات الإنسانية.

وأكد المجلس الأعلى للدولة في بيانه:

1. إدانة الاعتداء: يدين المجلس بشدة هذا الاعتداء الذي يمثل جريمة بحق الإنسانية، ويؤكد أن استهداف سفينة ليبية يعد مساسًا مباشرًا بالسيادة الليبية وكرامة الشعب الليبي.

2. مطالبة بالتدخل الدولي: يطالب المجلس المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة و مجلس الأمن، بالتدخل الفوري لإطلاق سراح كافة المحتجزين وضمان وصول المساعدات إلى غزة دون عوائق.

3. دعوة للمنظمات الحقوقية: يدعو المجلس المنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك الهلال الأحمر و الصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة، إلى توثيق الانتهاكات ورفعها للجهات القضائية الدولية المختصة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

4. تضامن مع الشعب الفلسطيني: يؤكد المجلس على تضامن ليبيا الكامل، شعبًا ومؤسسات، مع نضال الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة الاحتلال، ويشدد على أن محاولات منع وصول الغذاء والدواء تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليًا.

وأهاب المجلس الأعلى للدولة بكافة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل والفاعل، واتخاذ خطوات جادة لحماية المدنيين ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، انتهاء رحلة “أسطول الصمود العالمي” المتجهة إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن سفينة واحدة فقط لا تزال بعيدة عن المنطقة.

وأكدت الوزارة أن جميع النشطاء المعتقلين سالمون، وسيتم نقلهم إلى إسرائيل قبل ترحيلهم لاحقاً إلى أوروبا. وأضافت أن أي من سفن الأسطول لم تنجح في دخول منطقة قتال نشطة أو كسر الحصار البحري القانوني.

وأوضحت الوزارة أن جميع السفن أُوقفت، باستثناء سفينة واحدة بقيت بعيدة، مشيرة إلى أنه إذا اقتربت هذه السفينة، فسيتم منع محاولتها الاقتراب من المنطقة أيضاً.

إضراب عام في إيطاليا تضامنا مع “أسطول الصمود العالمي” بعد اعتراضه من البحرية الإسرائيلية

دعت النقابات العمالية في إيطاليا إلى إضراب عام يوم الجمعة تضامنا مع “أسطول الصمود العالمي”، الذي تعرض للاعتراض من قبل قوات البحرية الإسرائيلية خلال محاولته كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وشهدت مدن إيطالية عدة، مساء الأربعاء، احتجاجات واسعة، حيث اقتحم متظاهرون المحطة الرئيسية للسكك الحديدية في نابولي ما أدى إلى توقف حركة القطارات، فيما طوقت الشرطة محطة “تيرميني” المركزية في روما عقب تجمع محتجين عند مداخلها.

ويضم الأسطول أكثر من 40 سفينة مدنية تحمل على متنها نحو 500 نائب برلماني ومحام وناشط، بينهم وفد إيطالي، وكان في طريقه لإيصال الغذاء والأدوية إلى غزة رغم التحذيرات الإسرائيلية.

وأكدت نقابة CGIL أن “الاعتداء على سفن مدنية تقل مواطنين إيطاليين يشكل خطرا بالغا”، داعية إلى الإضراب الذي أعلنت نقابات أصغر انضمامها إليه.

كما دعت نقابة USB إلى تجمع احتجاجي في مدينة جنوة مساء الجمعة، فيما يواصل عمال الموانئ منع رسو سفن يعتقد أنها مرتبطة بالتجارة مع إسرائيل.

ويأتي هذا التصعيد بعد إضراب عام سابق دعت إليه نقابة USB في 22 سبتمبر دعما لغزة، والذي تخللته أعمال عنف في ميلانو.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني قد أكد أن نظيره الإسرائيلي طمأنه بأن القوات الإسرائيلية لن تستخدم العنف ضد النشطاء على متن الأسطول، في محاولة لتخفيف حدة التوتر.