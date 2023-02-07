الأعلى للدولة يصوت على اختيار المترشحين للمناصب السيادية

عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته 85، الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، برئاسةخالد المشري.

وتم خلال الجلسة التصويت على اختيار 7 من المترشحين لشغل المناصب السيادية المعني باختيارهم المجلس الأعلى للدولة.

واختار المجلس لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات المترشحين:

صلاح الدين الهادي كميشي

يحيى غيث محمود الجديد

العارف صالح عبد الدائم خوجه

ناجي السيد محمد عبد الرحمن

العارف أحمد الطاهر التير

فرج الصويعي السائح اللطيف

محمد هدية محمد درياق

واختار المجلس لمنصب رئيس ديوان المحاسبة المترشحين:

محمد مفتاح تكالة

عادل الأمين الصادق كرموس

رضاء امحمد سعيد قرقاب

علي سالم محمد النقاصة

امحمد ميلاد الزكار

حمزة محمد التهامي حمّير

أحمد عون ضو ضو

وفيما يتعلق بمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي اختار المجلس المترشحين:

سليمان عيسى العزابي

عبد المجيد محمد رمضان الماقوري

محمد محمد علي بن يوسف

مختار الهادي الطويل

سعد العيادي القمودي اسموعه

ميلاد فرج الساحلي

ساسي منصور أحمد السائح

كما اختار المجلس لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية المترشحين:

خالد سعيد عمار ضو

خالد عامر بشير البيباص

رضا علي سالم البرقي

عبد الحليم محمد علي أبو ظهير

صلاح عامر محمد أبو زويليمة

أيمن أحمد الكيلاني الصادي

أحمد سليمان إبراهيم البوزيدي

واختار المجلس لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المترشحين: