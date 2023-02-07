الأعلى للدولة يصوت على اختيار المترشحين للمناصب السيادية

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 7 فبراير 2023 - 00:15 | آخر تحديث: 7 فبراير 2023 - 00:16 نُشر: الثلاثاء، 7 فبراير 2023 - 00:15
ليبيا
اختيار 7 من المترشحين لشغل المناصب السيادية

عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته 85، الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، برئاسةخالد المشري.

وتم خلال الجلسة التصويت على اختيار 7 من المترشحين لشغل المناصب السيادية المعني باختيارهم المجلس الأعلى للدولة.

واختار المجلس لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات المترشحين:

  • صلاح الدين الهادي كميشي
  • يحيى غيث محمود الجديد
  • العارف صالح عبد الدائم خوجه
  • ناجي السيد محمد عبد الرحمن
  • العارف أحمد الطاهر التير
  • فرج الصويعي السائح اللطيف
  • محمد هدية محمد درياق

واختار المجلس لمنصب رئيس ديوان المحاسبة المترشحين:

  • محمد مفتاح تكالة
  • عادل الأمين الصادق كرموس
  • رضاء امحمد سعيد قرقاب
  • علي سالم محمد النقاصة
  • امحمد ميلاد الزكار
  • حمزة محمد التهامي حمّير
  • أحمد عون ضو ضو

وفيما يتعلق بمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي اختار المجلس المترشحين:

  • سليمان عيسى العزابي
  • عبد المجيد محمد رمضان الماقوري
  • محمد محمد علي بن يوسف
  • مختار الهادي الطويل
  • سعد العيادي القمودي اسموعه
  • ميلاد فرج الساحلي
  • ساسي منصور أحمد السائح

كما اختار المجلس لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية المترشحين:

  • خالد سعيد عمار ضو
  • خالد عامر بشير البيباص
  • رضا علي سالم البرقي
  • عبد الحليم محمد علي أبو ظهير
  • صلاح عامر محمد أبو زويليمة
  • أيمن أحمد الكيلاني الصادي
  • أحمد سليمان إبراهيم البوزيدي

واختار المجلس لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المترشحين:

  • رياض عبد الهادي منصور
  • ميلاد محمود عمران
  • جازية محمد المسماري
  • محمود عبد الله سليمان أبوسلوم
  • ناجي عثمان مصطفى بورقيقة
  • أيمن مفتاح القماطي
  • إدريس موسى علي طيب
  • عماد عبد السلام علي خارمة.
آخر تحديث: 7 فبراير 2023 - 00:16
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