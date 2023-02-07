الأعلى للدولة يصوت على اختيار المترشحين للمناصب السيادية

عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته 85، الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، برئاسةخالد المشري.
وتم خلال الجلسة التصويت على اختيار 7 من المترشحين لشغل المناصب السيادية المعني باختيارهم المجلس الأعلى للدولة.
واختار المجلس لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات المترشحين:
- صلاح الدين الهادي كميشي
- يحيى غيث محمود الجديد
- العارف صالح عبد الدائم خوجه
- ناجي السيد محمد عبد الرحمن
- العارف أحمد الطاهر التير
- فرج الصويعي السائح اللطيف
- محمد هدية محمد درياق
واختار المجلس لمنصب رئيس ديوان المحاسبة المترشحين:
- محمد مفتاح تكالة
- عادل الأمين الصادق كرموس
- رضاء امحمد سعيد قرقاب
- علي سالم محمد النقاصة
- امحمد ميلاد الزكار
- حمزة محمد التهامي حمّير
- أحمد عون ضو ضو
وفيما يتعلق بمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي اختار المجلس المترشحين:
- سليمان عيسى العزابي
- عبد المجيد محمد رمضان الماقوري
- محمد محمد علي بن يوسف
- مختار الهادي الطويل
- سعد العيادي القمودي اسموعه
- ميلاد فرج الساحلي
- ساسي منصور أحمد السائح
كما اختار المجلس لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية المترشحين:
- خالد سعيد عمار ضو
- خالد عامر بشير البيباص
- رضا علي سالم البرقي
- عبد الحليم محمد علي أبو ظهير
- صلاح عامر محمد أبو زويليمة
- أيمن أحمد الكيلاني الصادي
- أحمد سليمان إبراهيم البوزيدي
واختار المجلس لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المترشحين:
- رياض عبد الهادي منصور
- ميلاد محمود عمران
- جازية محمد المسماري
- محمود عبد الله سليمان أبوسلوم
- ناجي عثمان مصطفى بورقيقة
- أيمن مفتاح القماطي
- إدريس موسى علي طيب
- عماد عبد السلام علي خارمة.
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