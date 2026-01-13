«الأعلى للدولة» يضع آليات نجاح العملية الانتخابية المقبلة

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة اجتماعًا اليوم الثلاثاء، الموافق 13 يناير، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صلاح الكميشي، بحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

وشارك في الاجتماع أيضًا أعضاء المفوضية المنتخبون حديثًا من قبل المجلس الأعلى للدولة، السيد مفتاح المبروك العواي والسيدة سناء الليشاني، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول الاجتماع مناقشة استحقاقات المرحلة القادمة الانتخابية، إلى جانب بحث آليات دعم استقلالية المفوضية وتمكينها من أداء مهامها وفق الأطر القانونية المنظمة.

وأكد الاجتماع على أهمية تهيئة الظروف السياسية والتشريعية الملائمة لإنجاح العملية الانتخابية، بما يعزز المسار الديمقراطي ويُلبي تطلعات المواطنين، ويسهم في تحقيق الاستقرار وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة.