الأعلى للدولة يطلق خطةً لتطوير «الأداء الإعلامي» وتوثيق مواقفه

أعلن المجلس الأعلى للدولة أن لجنة الشؤون الإعلامية عقدت اجتماعها الدوري مع مكتب الإعلام بالمجلس، لمناقشة واقع الأداء الإعلامي، واعتماد مقترحات تستهدف تطوير الخطاب الإعلامي، وتعزيز التواصل مع الرأي العام، في إطار الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي للمجلس.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن الاجتماع عُقد، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الإعلامية الدكتور محمد أبوسنينة، وبحضور نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح خير الله، ومقرر اللجنة الأستاذة فاطمة طليويح، وعضو اللجنة الدكتور جمعة أومنة، إلى جانب ممثل مكتب الإعلام الأستاذ مصطفى زايد، وعددٍ من موظفي المكتب.

وتناول الاجتماع استعراض واقع الأداء الإعلامي للمجلس، حيث استمعت اللجنة إلى عرضٍ حول سير عمل مكتب الإعلام، وأبرز الاحتياجات التي تواجهه، كما ناقش المشاركون آليات تطوير الخطاب الإعلامي، وتعزيز وسائل التواصل مع الرأي العام، بما يواكب اختصاصات المجلس الأعلى للدولة، ومواقفه ورسائله الوطنية، وفق أسسٍ مهنيةٍ فاعلةٍ.

وأكد المجلس الأعلى للدولة أن الاجتماع اختُتم باعتماد عددٍ من المقترحات والبرامج الهادفة إلى تطوير الأداء الإعلامي، وفي مقدمتها إعداد خطةٍ إعلاميةٍ متكاملةٍ تتضمن إطلاق حملةٍ تعريفيةٍ بالمجلس الأعلى للدولة، واختصاصاته، وأدواره الوطنية، إلى جانب إعداد سرديةٍ إعلاميةٍ توثق مسيرة المجلس ومواقفه، من خلال برامجٍ ولقاءاتٍ حواريةٍ.

وأضاف المجلس أن اللجنة شددت على الشروع في تنفيذ الخطة الإعلامية بالتنسيق مع مكتب الإعلام، بما يسهم في تعزيز الحضور الإعلامي للمجلس، والارتقاء بمستوى التواصل مع الرأي العام.