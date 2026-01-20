«الأعلى للدولة» يعتمد خطة تدريبية لتعزيز أداء الموظفين

بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، حسن حبيب، رفقة عضو المجلس لمياء الشريف، الخطة التدريبية الشاملة لموظفي ديوان المجلس، خلال اجتماع عُقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وضم الاجتماع مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بديوان المجلس، عبدالباسط عطية، ومدير إدارة الموارد البشرية، محمود بريدان، إلى جانب خبير التدريب الدكتور نجيب طنيش.

وناقش المجتمعون محاور الخطة التدريبية التي تهدف إلى تطوير القدرات الإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع التركيز على مواءمتها لاحتياجات الإدارات المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة العمل وتعزيز الفاعلية التنظيمية داخل ديوان المجلس.

وأكد المشاركون أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بأداء المجلس الأعلى للدولة وتعزيز دوره الوطني، ضمن رؤية تسعى إلى تمكين الكوادر الوظيفية وتهيئة بيئة عمل حديثة وفعالة تخدم المصلحة العامة بكفاءة ومسؤولية.