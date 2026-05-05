«الأعلى للدولة» يعزز تماسكه ويعيد تنظيم لجانه

عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته العامة رقم 117 اليوم الثلاثاء 5 مايو، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، وباكتمال النصاب القانوني.

وافتتحت الجلسة بإحاطة قدمها رئيس المجلس حول آخر المستجدات السياسية، موضحًا دور البعثة الأممية في مسار العملية السياسية، والتحديات المتعلقة بالحفاظ على حضور المجلس ودوره في المشهد الوطني.

وأكد الدكتور محمد تكالة على أهمية وحدة المجلس وتماسكه، مشددًا على أن أي إجراءات تنظيمية تأتي ضمن إطار صون المؤسسة وتعزيز عملها، دون أن تكون موجهة ضد أي أفراد بعينهم.

وأشار رئيس المجلس إلى تشكيل لجنة للتواصل مع مجلس النواب، تضم 15 عضوًا من مختلف الدوائر، متوقعًا أن يصدر مجلس النواب قرارًا مماثلًا لتشكيل لجنة وفق نفس الآلية.

وفي سياق الجلسة، صوّت أعضاء المجلس على إعادة تشكيل لجنة القوانين الانتخابية، بحيث تتكون اللجنة الجديدة من ستة أعضاء، ثلاثة منهم من اللجنة السابقة (6+6)، والثلاثة الآخرون من اللجنة الحالية التي شكّلها رئيس مكتب رئاسة المجلس مؤخرًا.