 «الأعلى للدولة» يعزز مسار مكافحة الفساد

عقدت لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعها الدوري، بمقر المجلس في طرابلس، برئاسة رئيس لجنة مكافحة الفساد نوري الجمل، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع تقييم اللقاءات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة مع الأجهزة الرقابية، وهي هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي ومتابعة ملفات الرقابة والمساءلة.

وناقش أعضاء اللجنة تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بأداء السلطة التنفيذية، وما تضمنه من ملاحظات رقابية تتصل بالإدارة المالية والإدارية، إضافةً إلى دراسة عددٍ من المقترحات الهادفة إلى تطوير عمل اللجنة، ودعم الأجهزة الرقابية في أداء مهامها، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنوطة بها في ظل الظروف الراهنة.