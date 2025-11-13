«الأعلى للدولة» يعقد اجتماعات مكثفة ويستعرض ملفات السيادة والخدمات

عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، برئاسة الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، اجتماعًا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

واستعرض الاجتماع تطورات عمل لجنة المناصب السيادية وما تم التوصل إليه من تفاهمات مع لجنة مجلس النواب بشأن استكمال التوافق على شاغلي هذه المناصب، إضافة إلى متابعة ملف المحكمة الدستورية، حيث أكد المكتب موقف المجلس الأعلى للدولة الرافض لإنشائها.

كما تناول الاجتماع الجانب الخدمي والاجتماعي، وبالأخص أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين، مع التأكيد على ضرورة الدفاع عن حقوقهم وتفعيل الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاعهم المعيشية وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم.

وفي سياق متصل، عقد اجتماع مشترك ضمّ رؤساء وأعضاء لجان شؤون الخدمات واللجنة الاقتصادية واللجنة المالية بالمجلس، لمناقشة وضع برنامج عمل مشترك بين اللجان الثلاث يهدف إلى تنسيق الجهود وتكامل الأدوار في متابعة الملفات ذات الصلة، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

كما أكد المجتمعون على أهمية الاستعانة بالمختصين والخبراء وبيوت الخبرة لإيجاد الحلول المناسبة وتوحيد الآراء وصولًا إلى توصيات عملية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما استقبل النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة المهندس حسن حبيب الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، وسام عبدالكبير، في مقر المجلس.

وتم خلال اللقاء استعراض الدور البارز للجنة الوطنية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى جهودها في تعزيز مكانة ليبيا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد النائب الأول بالجهود المبذولة من قبل اللجنة، مؤكدًا على أهمية دعم برامجها ومبادراتها لما تمثله من قيمة وطنية وأثر إيجابي في خدمة المصلحة العليا للبلاد.