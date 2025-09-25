الأعلى للدولة يعقد اجتماعاً بلجنة المناصب السيادية استعداداً للتشاور مع مجلس النواب

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اجتماعاً مع لجنة المناصب السيادية بالمجلس، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس، حسن حبيب، والنائب الثاني، موسى فرج.

جاء الاجتماع في إطار التحضير لجولات الحوار المرتقبة بين لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة ونظيرتها بمجلس النواب، حيث تم استعراض ملف المناصب السيادية وبحث تفاصيله، تمهيداً لانطلاق اللقاءات المشتركة.

وناقش الاجتماع الأسماء المطروحة لشغل المناصب السيادية، وآلية تقييمها، وإبداء الرأي بشأنها، في سبيل التوصل إلى توافق وطني يُسهم في دعم المسار السياسي وتحقيق التوازن المؤسسي في الدولة الليبية.

وأكد الحضور على أهمية هذه المرحلة، وضرورة الالتزام بالشفافية والكفاءة في اختيار المرشحين، بما يعزز ثقة الشارع الليبي في مخرجات العملية السياسية.