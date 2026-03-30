«الأعلى للدولة» يعقد لقاءات مكثفة لتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الدكتور محمد تكالة، يوم الاثنين 30 مارس، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي في الجمهورية الجزائرية غومة البكري إبراهيم، إلى جانب ممثل أعيان ومشايخ طوارق أوباري محمد الخضير، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد به المجلس الأعلى للدولة – ليبيا.

وحضر اللقاء مقرر المجلس أبو القاسم دبرز، وعضو المجلس أبكدا محمد علي كلالة، حيث تبادل المشاركون التهاني بمناسبة عيد الفطر، مؤكدين أهمية ترسيخ قيم التسامح والتآخي بين الليبيين.

وشدد الحاضرون على ضرورة تعزيز التلاحم الوطني، مع التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به المكونات الاجتماعية في دعم الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي في البلاد.

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا والجزائر، في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد تنسيقًا مستمرًا في ملفات سياسية واجتماعية وأمنية.

في سياق متصل، استقبل تكالة في اليوم نفسه وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية نصر الدين الفزاني، برفقة مدير عام جهاز إدارة المنتزهات الوطنية المهندس عمر الجروشي، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.

واستعرض اللقاء جهود وزارة السياحة في دعم الصناعات التقليدية، إلى جانب حماية المواقع الأثرية، مع بحث آليات إعداد استراتيجيات عملية لتطوير المواقع السياحية والترفيهية في مختلف أنحاء البلاد.

وناقش الجانبان خطط جهاز إدارة المنتزهات الوطنية، التي تركز على صيانة المنتزهات والغابات المحمية وتطويرها، بهدف تحويلها إلى وجهات سياحية عائلية تسهم في توفير متنفس للمواطنين وتعزيز حماية البيئة.

كما تطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه الجهاز، حيث جرى بحث سبل تذليل الصعوبات لضمان تنفيذ مشاريعه في مختلف المناطق الليبية، بما يدعم التنمية السياحية المستدامة.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل مساعي المؤسسات الليبية لتعزيز الاستقرار الداخلي ودعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة، التي تُعد من المجالات الواعدة لتنويع الاقتصاد وتحفيز التنمية المحلية.