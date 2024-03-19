الأعلى للدولة يعلن اعتقال أحد أعضائه في درنة

أعلن المجلس الاعلى للدولة، اعتقال عضو المجلس صفوان محمد المسوري، من قبل جهة أمنية في مدينة درنة.

وقال المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي إنه في الوقت الذي يعمل فيه المجلس على تجاوز حالة الانقسام السياسي و تجنب انعكاساتها على المواطن، وتهيئة كل ظروف التقارب مع شريكه مجلس النواب قإن “جهة أمنية بمدينة درنة اعتقلت المسوري ضاربة عرض الحائط بكل الجهود وبحصانته التشريعية المستمدة من القوانين النافذة بالدولة الليبية.

واستنكر مجلس الدولة واقعة الاعتقال، وأدان القائمين عليها، داعيا إلى إطلاق سراحه بشكل فوري ومحملا جهة الاعتقال مسؤولية سلامته الشخصية.