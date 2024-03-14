الأعلى للدولة يقرر مخاطبة الحكومة لدعم “الأونروا”

قررت لجنة دعم القضية الفلسطينية بالمجلس الأعلى للدولة، مخاطبة رئاسة الحكومة لطلب تخصيص مبلغ لدعم منظمة دعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم، الحملة الليبية لإغاثة مدينة “غزة”، وقدمت إعداد مراسلة من قبلها لرئاسة المجلس بشأن هذه المسألة.

حضر اجتماع اللجنة الدكتور ” عبد القادر حويلي” و”مصطفى الطرابلسي” و”سعاد ارتيمه”، كما حضر عدد من أعضاء حملة إغاثة غزة الدكتور ” عمر بعره” والدكتور” عبد المنعم حريشه” و”سعد الفيتوري”.