«الأعلى للدولة» يكشف خطوات اختيار مجلس إدارة مفوضية الانتخابات

في إطار دعم المسار السياسي القائم على الحوار والتوافق الوطني، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن خطواته بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدًا التزامه بالاتفاق السياسي وخارطة الطريق الوطنية.

وأوضح المجلس أن الاجتماعات المشتركة التي عقدت مع مجلس النواب في بنغازي وطرابلس، إلى جانب لقاءات مع بعثة الأمم المتحدة، أسفرت عن توافق اللجنة المشتركة في 04 أكتوبر 2025 على آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية، بما في ذلك رئاسة وأعضاء المفوضية، وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، مع منح أولوية لتسمية مجلس إدارة المفوضية.

وأشار المجلس إلى أنه في 07 أكتوبر 2025 أحيلت القوائم المطلوبة إلى مجلس النواب، بما في ذلك قائمة المرشحين لرئاسة المفوضية، لاستكمال الإجراءات المقررة، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأكد المجلس الأعلى للدولة أن جميع خطواته جاءت متوافقة مع الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، مشيرًا إلى مرونته وتعامله الإيجابي مع كل المقترحات، بما فيها الصيغ التوافقية الأخيرة بحضور الأمم المتحدة.

وشدد المجلس على أن استكمال الخطوات المتفق عليها يهدف إلى توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها وفق معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن، بعيدًا عن أي إقصاء، داعيًا إلى الإسراع في إتمام هذا الاستحقاق الوطني لضمان إجراء انتخابات شاملة وشفافة.