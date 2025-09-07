تكالة يلتقي وفد قافلة «عمر المختار» المتجهة إلى غزة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأحد، وفد قافلة “عمر المختار” المتجهة إلى قطاع غزة، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج.

وضم الوفد عددًا من النشطاء العرب والأجانب، من بينهم الناشطتان البريطانيتان إيفون ريدلي ومارغريت اسكتلاند، إلى جانب النشطاء الليبيين محمد الحداد، كمال الشامي، ونبيل السوكني.

ويأتي هذا اللقاء قبيل انطلاق القافلة ضمن أسطول دولي يضم أكثر من خمسين سفينة وباخرة، بمشاركة ممثلين عن دول أوروبية ودول المغرب العربي، في إطار جهودهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي أثّر بشكل كبير على المدنيين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وخلال اللقاء، سلّم رئيس المجلس الأعلى، برفقة نائبيه، درع “الصمود” إلى وفد القافلة، تعبيرًا عن تضامن المجلس وتأييده الكامل لمهمة القافلة. وأعرب الدكتور تكالة عن أمله في أن تحقق القافلة أهدافها الإنسانية وتصل إلى مبتغاها في دعم صمود الشعب الفلسطيني.