الأعلى للدولة يناقش احتياجات مدينة تاورغاء

ناقش النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “مسعود عبيد” اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء المجلس البلدي لتاورغاء، وعضو مجلس الحكماء والشورى بالبلدية، ورئيس لجنة متابعة الاتفاق بين مدينتي تاورغاء ومصراتة، الأوضاع الحالية للمنطقة، والاحتياجات اللازمة لها في مجالات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، حسب المكتب الإعلامي للمجلس.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى ملف التعويضات، وبعض الصعاب الأخرى التي تعاني منها البلدية، وإمكانية إيجاد الحلول الممكنة لها، بالتواصل مع الجهات التنفيذية المعنية.

حضر اللقاء عضو المجلس الأعلى للدولة “مرعي رحيل”.